Японский сайт: Туктамышева — это шедевр чарующего танца в чёрном прозрачном платье

Японские СМИ наперебой рассыпаются в комплиментах Елизавете Туктамышевой после её короткой программы на чемпионате мира в Стокгольме.
Заголовки популярных СМИ страны восходящего солнца пестрят похвалами.
«Туктамышева вернула себе блеск на большой сцене впервые за 6 сезонов», — пишет Asahi Digital.
«Туктамышева — это шедевр чарующего танца в чёрном прозрачном платье!» — выражает восторг Daily Japan.
«24-летняя Туктамышева прыгнула тройной аксель. Успех, несмотря на возраст», — восхищается Nikkan Sports.
«78,86 балла от Туктамышевой и много поцелуев в камеру после 6-летнего перерыва», — констатирует Chunichi.
«Вызов смене поколений: 24-летняя Туктамышева прогрессирует», — сообщает Daily Japan.
Произвольную программу фигуристки покажут в пятницу 26 марта.
- 25 марта 2021
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