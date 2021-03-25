Японский сайт: Туктамышева — это шедевр чарующего танца в чёрном прозрачном платье

Японские СМИ наперебой рассыпаются в комплиментах Елизавете Туктамышевой после её короткой программы на чемпионате мира в Стокгольме.

Заголовки популярных СМИ страны восходящего солнца пестрят похвалами.

«Туктамышева вернула себе блеск на большой сцене впервые за 6 сезонов», — пишет Asahi Digital.

«Туктамышева — это шедевр чарующего танца в чёрном прозрачном платье!» — выражает восторг Daily Japan.

«24-летняя Туктамышева прыгнула тройной аксель. Успех, несмотря на возраст», — восхищается Nikkan Sports.

«78,86 балла от Туктамышевой и много поцелуев в камеру после 6-летнего перерыва», — констатирует Chunichi.

«Вызов смене поколений: 24-летняя Туктамышева прогрессирует», — сообщает Daily Japan.

Произвольную программу фигуристки покажут в пятницу 26 марта.