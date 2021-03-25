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Японский сайт: Туктамышева — это шедевр чарующего танца в чёрном прозрачном платье

Японский сайт: Туктамышева — это шедевр чарующего танца в чёрном прозрачном платье
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Японские СМИ наперебой рассыпаются в комплиментах Елизавете Туктамышевой после её короткой программы на чемпионате мира в Стокгольме.

Заголовки популярных СМИ страны восходящего солнца пестрят похвалами.
«Туктамышева вернула себе блеск на большой сцене впервые за 6 сезонов», — пишет Asahi Digital.
«Туктамышева — это шедевр чарующего танца в чёрном прозрачном платье!» — выражает восторг Daily Japan.
«24-летняя Туктамышева прыгнула тройной аксель. Успех, несмотря на возраст», — восхищается Nikkan Sports.
«78,86 балла от Туктамышевой и много поцелуев в камеру после 6-летнего перерыва», — констатирует Chunichi.
«Вызов смене поколений: 24-летняя Туктамышева прогрессирует», — сообщает Daily Japan.

Произвольную программу фигуристки покажут в пятницу 26 марта.

Ирина Слуцкая оценила выступления Туктамышевой и Кихиры в короткой программе на ЧМ
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