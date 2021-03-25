Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Ковтун: на Коляду смотреть уже не волнительно. Семененко показал очень достойный прокат

Ковтун: на Коляду смотреть уже не волнительно. Семененко показал очень достойный прокат
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
Аудио-версия:

Двукратный серебряный призёр чемпионата мира Максим Ковтун прокомментировал выступление российских фигуристов Михаила Коляды и Евгения Семененко на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). После проката короткой программы Коляда занимает четвёртое место, Семенко — десятое.

«Хочу отметить Семененко. Очень достойный прокат, классный трек подобран, хорошая программа. Всегда говорил — почему другие могут брать французскую музыку, японскую, а мы не продвигаем? Очень классно звучит и смотрится.

Коляда — чистенько, красивенько, легко. Уже даже не волнительно на него смотреть. Это главное, чего он добился с Мишиным. Жаль, что случился этот проворот в каскаде. Если он в итоге будет в пятёрке, то это будет хороший результат. Чтобы попасть в медали, надо показывать идеальный прокат и надеяться на ошибки других. Есть топ-три, которые никуда двигаться не собираются», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Юдзуру Ханю выиграл короткую программу на ЧМ-2021. Коляда — четвёртый, Семененко — 10-й
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021