Ковтун: на Коляду смотреть уже не волнительно. Семененко показал очень достойный прокат

Двукратный серебряный призёр чемпионата мира Максим Ковтун прокомментировал выступление российских фигуристов Михаила Коляды и Евгения Семененко на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). После проката короткой программы Коляда занимает четвёртое место, Семенко — десятое.
«Хочу отметить Семененко. Очень достойный прокат, классный трек подобран, хорошая программа. Всегда говорил — почему другие могут брать французскую музыку, японскую, а мы не продвигаем? Очень классно звучит и смотрится.
Коляда — чистенько, красивенько, легко. Уже даже не волнительно на него смотреть. Это главное, чего он добился с Мишиным. Жаль, что случился этот проворот в каскаде. Если он в итоге будет в пятёрке, то это будет хороший результат. Чтобы попасть в медали, надо показывать идеальный прокат и надеяться на ошибки других. Есть топ-три, которые никуда двигаться не собираются», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 25 марта 2021
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