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Ирина Роднина: Коляда мог бы сделать комбинации прыжков без выкрутасов

Ирина Роднина: Коляда мог бы сделать комбинации прыжков без выкрутасов
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о выступлении российских фигуристов Михаила Коляды и Евгения Семененко на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). После проката короткой программы Коляда занимает четвёртое место, Семененко — десятое.

«Порадовал молодой Семененко. Понятно, что в короткой программе он боролся за себя. Наверное, меньше думал о местах, больше — как себя презентовать.

Коляда, конечно, мог бы сделать комбинации прыжков без выкрутасов. Что я имею в виду? Я про непонятные троечки в его программе.

Впереди у нас битва титанов, и будет замечательно, если Коляда вложит свой кирпичик в эту битву. Верю ли в медаль Коляды? Главное, чтобы он верил. Если он чувствует силу и уверенность, то всё может быть. Спорт ведь тем и прекрасен, что мы ничего не можем предугадать заранее. Срывы и ошибки могут быть у каждого», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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