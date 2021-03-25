Ирина Роднина: Коляда мог бы сделать комбинации прыжков без выкрутасов

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о выступлении российских фигуристов Михаила Коляды и Евгения Семененко на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). После проката короткой программы Коляда занимает четвёртое место, Семененко — десятое.
«Порадовал молодой Семененко. Понятно, что в короткой программе он боролся за себя. Наверное, меньше думал о местах, больше — как себя презентовать.
Коляда, конечно, мог бы сделать комбинации прыжков без выкрутасов. Что я имею в виду? Я про непонятные троечки в его программе.
Впереди у нас битва титанов, и будет замечательно, если Коляда вложит свой кирпичик в эту битву. Верю ли в медаль Коляды? Главное, чтобы он верил. Если он чувствует силу и уверенность, то всё может быть. Спорт ведь тем и прекрасен, что мы ничего не можем предугадать заранее. Срывы и ошибки могут быть у каждого», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 25 марта 2021
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