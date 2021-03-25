Семененко: не хочу думать об оценках, буду готовиться к следующему прокату

Российский фигурист Евгений Семененко прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). По её итогам Евгений занимает десятое место.

«Было не особо сложно выступать, ведь на арене были ещё люди: сотрудники и члены команды. Честно говоря, пустые трибуны не были помехой. Моей целью было хорошо откатать короткую программу, и мне это более или менее удалось. Не хочу думать об оценках, буду готовиться к следующему прокату. Стараюсь не думать ни о чём, кроме катания», — сказал Семененко после выступления.



Лидирует после проката короткой программы японский фигурист Юдзуру Ханю. Второй результат показал ещё один представитель Японии Юма Кагияма. Третье место занял американец Нэйтан Чен. Ещё один представитель России Михаил Коляда занимает четвёртое место.

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