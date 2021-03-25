Коляда: знаю, почему ошибся в короткой программе. Это лишь мотивирует на произвольную

Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал выступление в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). По её итогам Михаил занимает четвёртое место.



«Признаюсь, я и не думал, что выступаю на чемпионате мира. Был сосредоточен на своей работе. Не всё получилось, могло быть лучше, но могло быть и хуже. Знаю, почему произошла ошибка, но не стану говорить.



Однако эта ошибка мотивирует меня лучше выступить в произвольной программе. Отбор на Олимпиаду в Пекине? Я не думал об этом. Надо лишь продолжать работать. Важно сосредоточиться и показать всё, что могу», — сказал Коляда после выступления.

Лидирует после проката короткой программы японский фигурист Юдзуру Ханю. Второй результат показал ещё один представитель Японии Юма Кагияма. Третье место занял американец Нэйтан Чен. Ещё один представитель России Евгений Семененко занимает десятое место.