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Слуцкая оценила выступления Коляды и Семененко в короткой программе на ЧМ в Стокгольме

Слуцкая оценила выступления Коляды и Семененко в короткой программе на ЧМ в Стокгольме
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась мнением о выступлениях российских фигуристов Михаила Коляды и Евгения Семененко на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). После проката короткой программы Коляда занимает четвёртое место, Семененко — десятое.

«Коляда и Семененко допустили ошибки, но они в любом случае молодцы. Катались очень красиво, боролись до последнего. Впереди произвольная, и она уже будет всё решать. Будем болеть за наших мальчишек, чтобы Миша хорошо откатался и, дай бог, чтобы зацепился за призы. Ну а Женя чтобы выдал свой максимум и заявил о себе как о взрослом, профессиональном, сильном спортсмене.

Перспективы Коляды? Давайте не будем загадывать о перспективах, вычислять. Перспектива одна — хорошо выступить. Сделать тот максимум, который он умеет. Потому что в этом году мы видим совершенно нового спортсмена — прекрасного, красивого, взрослого, с прекрасным катанием, вдохновением, со сложными элементами. Главное — всё это собрать в кучу и безошибочно исполнить всё, что он умеет», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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