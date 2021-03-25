Слуцкая оценила выступления Коляды и Семененко в короткой программе на ЧМ в Стокгольме

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась мнением о выступлениях российских фигуристов Михаила Коляды и Евгения Семененко на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). После проката короткой программы Коляда занимает четвёртое место, Семененко — десятое.



«Коляда и Семененко допустили ошибки, но они в любом случае молодцы. Катались очень красиво, боролись до последнего. Впереди произвольная, и она уже будет всё решать. Будем болеть за наших мальчишек, чтобы Миша хорошо откатался и, дай бог, чтобы зацепился за призы. Ну а Женя чтобы выдал свой максимум и заявил о себе как о взрослом, профессиональном, сильном спортсмене.



Перспективы Коляды? Давайте не будем загадывать о перспективах, вычислять. Перспектива одна — хорошо выступить. Сделать тот максимум, который он умеет. Потому что в этом году мы видим совершенно нового спортсмена — прекрасного, красивого, взрослого, с прекрасным катанием, вдохновением, со сложными элементами. Главное — всё это собрать в кучу и безошибочно исполнить всё, что он умеет», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.