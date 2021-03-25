Российские фигуристы узнали стартовые номера в ритм-танце на ЧМ в Стокгольме

На чемпионате мира — 2021 по фигурному катанию состоялась жеребьевка ритм-танца.



Первыми из россиян выступят Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Фигуристы попали в четвёртую разминку и получили 17-й стартовый номер. Их примерное время выхода на лёд — 15:34 мск. Другие представители России Александра Степанова и Иван Букин оказались в шестой разминке. Александра и Иван получили 27-й стартовый номер и выйдут на лёд приблизительно в 17:09.



Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят в заключительной, седьмой, разминке. Виктории и Никите присудили 31-й стартовый номер. На льду они появятся ориентировочно в 17:42.



Соревнования в ритм-танце пройдут завтра, 26 марта.



Напомним, сегодня, 25 марта, на чемпионате мира выступили с короткими программами мужчины. Лидерство захватил японец Юдзуру Ханю. Второй результат показал ещё один представитель Японии Юма Кагияма. Третье место занял американец Нэйтан Чен.



Российский фигурист Михаил Коляда продемонстрировал четвёртый результат. Другой представитель России Евгений Семененко после проката короткой программы занимает десятое место.

«Надеюсь, что тронул всех». Юдзуру Ханю — о победе в короткой программе на ЧМ-2021