Авербух не без проблем пересёк границу со Швецией, чтобы попасть на ЧМ в Стокгольме

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал о трудностях при пересечении границы со Швецией, куда он приехал, чтобы попасть на чемпионат мира по фигурному катанию.

«Ещё вчера я смотрел трансляцию парного катания в Москве, а сейчас вижу всё воочию. Будет время — поделюсь впечатлениями с того момента, как пересекал границу Швеции. Мои слова о том, что в Швеции идёт чемпионат мира, стали для них открытием. Мне на паспортном контроле приходилось доказывать, что он действительно проходит в Стокгольме.

Я сначала удивился и думал, что, может, один человек не знает. Потом — второй не знает, третий не знает. Дошло до того, что я изображал ёлочку на полу — что я приехал на фигурное катание. Имитировал так основной шаг. В общем, было весело, но главное, что я здесь», — сказал Авербух в эфире «Первого канала».