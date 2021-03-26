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Мишина прокомментировала победу на ЧМ в Стокгольме в соревнованиях спортивных пар

Мишина прокомментировала победу на ЧМ в Стокгольме в соревнованиях спортивных пар
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
Аудио-версия:

Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, прокомментировала их победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).

«Мы удивлены, до сих пор не понимаем, что произошло. Хотим поблагодарить наших болельщиков. Мы знаем, что многие смотрят трансляцию, и чувствуем их поддержку. После каждого элемента мы меньше нервничали и больше радовались ближе к концу. Как будем отмечать? Пойдём спать», — приводит слова Мишиной «RT на русском».

Отметим, что по сумме короткой и произвольной программ Мишина и Галлямов набрали 227.59 балла. В прошлый раз российские парники побеждали на чемпионатах мира в 2013 году, когда на турнире в канадском городе Лондоне первое место заняли Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

Россияне одержали победу на ЧМ в соревнованиях спортивных пар впервые с 2013 года
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