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Бойкова с обидой поздравила Москвину с победой Мишиной и Галлямова

Бойкова с обидой поздравила Москвину с победой Мишиной и Галлямова
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0

19-летняя российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, обратилась к своему тренеру Тамаре Москвиной после завершения произвольной программы на чемпионате мира — 2021 в Стокгольме (Швеция).

«Поздравляю, у вас есть чемпионы мира», — именно эта цитата Бойковой с обидой в голосе попала в эфир трансляции после объявления оценок за их прокат с Дмитрием Козловским.

Напомним, что первое место в соревнованиях спортивных пар заняла российская пара Анастасия МишинаАлександр Галлямов. По сумме короткой и произвольной программ они набрали 227.59 балла. Вторыми стали представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский замкнули тройку лидеров, чье отставание от обладателей золотых медалей составило 10 баллов.

Мишина и Галлямов одержали победу на ЧМ-2021 в Стокгольме в соревнованиях спортивных пар
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