Бойкова с обидой поздравила Москвину с победой Мишиной и Галлямова

19-летняя российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, обратилась к своему тренеру Тамаре Москвиной после завершения произвольной программы на чемпионате мира — 2021 в Стокгольме (Швеция).
«Поздравляю, у вас есть чемпионы мира», — именно эта цитата Бойковой с обидой в голосе попала в эфир трансляции после объявления оценок за их прокат с Дмитрием Козловским.
Напомним, что первое место в соревнованиях спортивных пар заняла российская пара Анастасия Мишина – Александр Галлямов. По сумме короткой и произвольной программ они набрали 227.59 балла. Вторыми стали представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский замкнули тройку лидеров, чье отставание от обладателей золотых медалей составило 10 баллов.
- 26 марта 2021
-
02:56
-
01:39
-
01:27
-
00:58
-
00:44
-
00:42
-
00:31
-
00:19
- 25 марта 2021
-
23:59
-
22:58
-
22:35
-
21:46
-
21:22
-
20:38
-
20:31
-
20:11
-
19:59
-
19:51
-
19:38
-
19:29
-
19:19
-
19:06
-
18:39
-
18:26
-
17:20
-
15:53
-
15:47
-
15:39
-
14:54
-
14:39
-
14:12
-
14:08
-
13:51
-
13:44
-
13:43