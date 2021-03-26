Бойкова с обидой поздравила Москвину с победой Мишиной и Галлямова

19-летняя российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, обратилась к своему тренеру Тамаре Москвиной после завершения произвольной программы на чемпионате мира — 2021 в Стокгольме (Швеция).

«Поздравляю, у вас есть чемпионы мира», — именно эта цитата Бойковой с обидой в голосе попала в эфир трансляции после объявления оценок за их прокат с Дмитрием Козловским.

Напомним, что первое место в соревнованиях спортивных пар заняла российская пара Анастасия Мишина – Александр Галлямов. По сумме короткой и произвольной программ они набрали 227.59 балла. Вторыми стали представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский замкнули тройку лидеров, чье отставание от обладателей золотых медалей составило 10 баллов.