Чемпионат мира по фигурному катанию — 2021: итоги выступления спортивных пар

Выступления спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) стартовали в среду, 24 марта. Безупречный прокат российской пары Александра Бойкова – Дмитрий Козловский позволил нашей сборной опередить действующих чемпионов мира — китайскую пару Вэньцзин Суй/Хань Цун. Третьими после произвольной программы оказались ещё одни россияне — дебютанты соревнований Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция
Спортивные пары. Короткая программа
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 80,16.
2. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) – 77,62.
3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 75,79.
4. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 71,46.
5. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Китай) — 71,32.
По итогам состоявшейся в четверг, 25 марта, произвольной программы российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов набрали по обеих программ 227.59 балла и одержали победу в соревнованиях спортивных пар. Вторыми стали Вэньцзин Суй и Хань Цун. Тройку лидеров замкнули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция
Спортивные пары. Итоговое положение
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 227,59
2. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) — 225,71
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 217, 63
4. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 212,76.
- 26 марта 2021
-
02:56
-
01:39
-
01:27
-
00:58
-
00:44
-
00:42
-
00:31
-
00:19
- 25 марта 2021
-
23:59
-
22:58
-
22:35
-
21:46
-
21:22
-
20:38
-
20:31
-
20:11
-
19:59
-
19:51
-
19:38
-
19:29
-
19:19
-
19:06
-
18:39
-
18:26
-
17:20
-
15:53
-
15:47
-
15:39
-
14:54
-
14:39
-
14:12
-
14:08
-
13:51
-
13:44
-
13:43