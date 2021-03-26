Чемпионат мира по фигурному катанию — 2021: итоги выступления спортивных пар

Выступления спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) стартовали в среду, 24 марта. Безупречный прокат российской пары Александра Бойкова – Дмитрий Козловский позволил нашей сборной опередить действующих чемпионов мира — китайскую пару Вэньцзин Суй/Хань Цун. Третьими после произвольной программы оказались ещё одни россияне — дебютанты соревнований Анастасия Мишина и Александр Галлямов.



Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция

Спортивные пары. Короткая программа



1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 80,16.

2. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) – 77,62.

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 75,79.

4. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 71,46.

5. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Китай) — 71,32.

По итогам состоявшейся в четверг, 25 марта, произвольной программы российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов набрали по обеих программ 227.59 балла и одержали победу в соревнованиях спортивных пар. Вторыми стали Вэньцзин Суй и Хань Цун. Тройку лидеров замкнули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.



Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция

Спортивные пары. Итоговое положение



1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 227,59

2. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) — 225,71

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 217, 63

4. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 212,76.