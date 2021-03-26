Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2021: итоги выступления спортивных пар

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2021: итоги выступления спортивных пар
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
Аудио-версия:

Выступления спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) стартовали в среду, 24 марта. Безупречный прокат российской пары Александра БойковаДмитрий Козловский позволил нашей сборной опередить действующих чемпионов мира — китайскую пару Вэньцзин Суй/Хань Цун. Третьими после произвольной программы оказались ещё одни россияне — дебютанты соревнований Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция
Спортивные пары. Короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 80,16.
2. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) – 77,62.
3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 75,79.
4. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 71,46.
5. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Китай) — 71,32.

Фигурное катание. ЧМ-2021. Стокгольм, Швеция
Спортивные пары. Короткая программа
24 марта 2021, среда. 20:30 МСК
Окончено

По итогам состоявшейся в четверг, 25 марта, произвольной программы российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов набрали по обеих программ 227.59 балла и одержали победу в соревнованиях спортивных пар. Вторыми стали Вэньцзин Суй и Хань Цун. Тройку лидеров замкнули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция
Спортивные пары. Итоговое положение

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 227,59
2. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) — 225,71
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 217, 63
4. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 212,76.

Фигурное катание. ЧМ-2021. Стокгольм, Швеция
Спортивные пары. Произвольная программа
25 марта 2021, четверг. 20:10 МСК
Окончено
Гордость до слёз! Блестящие молодые фигуристы вернули России золото чемпионата мира
Анастасия Мишина и Александр Галлямов буквально напророчили себе победу. У наших пар сразу две медали!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021