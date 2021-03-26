Татьяна Тарасова прокомментировала завоевание российскими парами золота и бронзы ЧМ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результаты россиян в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция). Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золото. Вторыми стали представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун. Тройку призёров замкнули россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали четвёртыми. Пары Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский тренируется у Тамары Москвиной.

«Поздравляю Тамару Николаевну и всю её команду! Настя, Саша, Сашенька, Дима — молодцы! Женя, Вова — работать дальше! Спасибо! Ура!» — написала Тарасова.

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