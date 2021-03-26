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Траньков: Мишина и Галлямов, вы – бомба, и корона ваша по праву!

Траньков: Мишина и Галлямов, вы – бомба, и корона ваша по праву!
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Олимпийский чемпион и тренер пары Евгения Тарасова — Владимир Морозов Максим Траньков поздравил российских фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова с победой на соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира в Стокгольме.

«Спустя 8 лет, золото в парном катании снова в России! Это главное! А когда-то мы с Татьяной Волосожар спустя восемь лет после Тотьмяниной — Маринина привозили победу. Круговорот. Анастасия Мишина и Александр Галлямов, вы — бомба, и корона ваша по праву. Остальным же остается продолжать работать. Артур Минчук, пупсик, я очень горжусь тобой и ценю, что ты мой друг!», — написал Траньков в своём аккаунте в «Инстаграме».

Мишина и Галлямов победили на чемпионате мира по итогам соревнований спортивных пар. Второй результат показали представители Китая Суй Вэньцзин и Цун Хань. Тройку призеров замкнули россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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