Траньков: Мишина и Галлямов, вы – бомба, и корона ваша по праву!

Олимпийский чемпион и тренер пары Евгения Тарасова — Владимир Морозов Максим Траньков поздравил российских фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова с победой на соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира в Стокгольме.
«Спустя 8 лет, золото в парном катании снова в России! Это главное! А когда-то мы с Татьяной Волосожар спустя восемь лет после Тотьмяниной — Маринина привозили победу. Круговорот. Анастасия Мишина и Александр Галлямов, вы — бомба, и корона ваша по праву. Остальным же остается продолжать работать. Артур Минчук, пупсик, я очень горжусь тобой и ценю, что ты мой друг!», — написал Траньков в своём аккаунте в «Инстаграме».
Мишина и Галлямов победили на чемпионате мира по итогам соревнований спортивных пар. Второй результат показали представители Китая Суй Вэньцзин и Цун Хань. Тройку призеров замкнули россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
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