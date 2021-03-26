Россия обеспечила себе максимальную квоту в парном катании на ОИ-2022

Российские фигуристы обеспечили себе максимальную квоту в парном катании на Олимпийских играх 2022 года.
На чемпионате мира в Стокгольме Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золото, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — бронзу. Сумма мест сильнейших двух дуэтов оказалась меньше 13, а это означает, что сборная России сможет выставить три спортивные пары на Олимпиаде-2022 в Пекине.
По сумме короткой и произвольной программ Мишина и Галлямов набрали 227,59 балла. Вторыми стали представители Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун. Тройку лидеров замкнули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, также представляющие Россию. Ещё одна пара, представляющая Россию, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, стали четвёртыми.
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