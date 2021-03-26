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Владимир Морозов: чемпионат мира прошёл совсем не так, как мы хотели

Владимир Морозов: чемпионат мира прошёл совсем не так, как мы хотели
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0

Россиянин Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал выступление в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

«Действительно, это был необычный сезон, после марта мы начали кататься только в июне. Были и хорошие моменты. Но чемпионат мира — последние соревнования — прошёл совсем не так, как мы хотели. Трудно подвести итоги сезона, что есть, то есть. Мы были спокойны, катались почти как на тренировке, без нервов. Мы опять ошиблись в том же элементе, что и в короткой программе, в остальном не было ничего необычного, всё было неплохо», — сказал фигурист после выступления.

Тарасова и Морозов заняли четвёртое место по итогам двух программ, набрав 212,76 балла.

Авербух поделился мнением о четвёртом месте Тарасовой и Морозова на ЧМ в Стокгольме
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