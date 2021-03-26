Авербух: вопросы Бойкова и Козловский могут задавать только себе

Заслуженный мастер спорта России Илья Авербух прокомментировал реакцию Александры Бойковой на итоговое расположение мест в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира в Стокгольме. После выставления оценок Бойкова обратилась к своему тренеру Тамаре Москвиной с обидой в голосе, имея в виду пару Анастасия Мишина – Александр Галлямов.: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира».

«Хочется поздравить наших ребят! Относительно давно мы не получали золота в парном катании. Дважды Тарасова и Морозов были у пьедестала. Мишина и Галлямов были убедительны в своём выступлении — с первой попытки удалось выиграть чемпионат мира. Но это случилось тоже не первый раз в истории. Может, тот факт, что ребятам нечего было терять и бояться, отчасти помог. Огромное уважение за стабильное выступление и усложнение программы от старта к старту. Две наши пары выступили небезошибочно, но очень достойно. Впереди у всех огромная работа. Внутри сборной большая конкуренция, которая даёт нам надежду на шансы взять олимпийское золото в следующем сезоне. Конечно, китайцы тоже не собираются уступать.



Не думаю, что здесь могут быть какие-то обиды. Все не могут стоять на пьедестале почёта. И Минчук, и Москвина вкладывают всё в каждого из участников. Но всё в руках самих спортсменов. Вопросы ребята могут задавать только сами себе», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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