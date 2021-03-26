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Татьяна Волосожар: когда я носила Лику, то ела мясо килограммами и мандарины ящиками

Татьяна Волосожар: когда я носила Лику, то ела мясо килограммами и мандарины ящиками
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала о своём режиме питания во время беременности. Супругом Татьяны является фигурист Максим Траньков. 16 февраля 2017 года у них родилась дочь Анжелика. О второй беременности Волосожар сообщила в январе 2021 года.

«Есть такое «народное УЗИ»: если ешь много мяса — будет мальчик. А если больше фруктов/овощей — девочка. На мне эта примета сломалась видимо. Когда я носила Лику, то ела мясо килограммами и мандарины ящиками.

Теперь я вдруг почти полностью отказалась от мяса, зато каши стали любимым лакомством. Гречка, геркулес — дайте две порции, пожалуйста. Свекровь говорит, что не успевает даже заметить, как крупы заканчиваются. Видимо, парень у нас будет спортсмен, на правильном питании. Не то, что его мама, обожающая булочки.

Сейчас я честно стараюсь придерживаться 4-5-разового питания. Днём. Ночные походы к холодильнику ведь не считаются, правильно?»— написала Волосожар.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Волосожар

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