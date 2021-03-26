Леонова: фраза Бойковой Москвиной – обида на саму себя. Она повела себя не по-спортивному

Серебряный призёр чемпионата мира Алёна Леонова прокомментировала реакцию Александры Бойковой на итоговое расположение мест в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира в Стокгольме. После выставления оценок Бойкова сказала своему тренеру Тамаре Москвиной с обидой в голосе, имея в виду пару Анастасия Мишина – Александр Галлямов: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира».

«Эта фраза Бойковой явно сказана на эмоциях. Это не обида на тренера, а скорее — на саму себя. Она повела себя не по-спортивному. Я думаю, это не скажется на их отношениях с Москвиной. Всё-таки Тамара Николаевна — опытный тренер и много всего повидала. Вряд ли она придаст какое-то значение этим словам.



Москвина одинаково уделяла внимание обеим парам, и подготовлены были они на 100%. Перед турниром очевидно сильнее казалась пара Бойкова – Козловский, и если бы не их ошибки, они стали бы первыми.



Ребята просто перегорели. С самого начала в них чувствовалась какая-то неуверенность. Скорее всего, сказался номер, хотя они этот номер давно катают. Запас, сделанный благодаря выступлению в короткой программе, позволил им занять третье месте, а любая медаль для нас – счастье.



Анастасия Мишина и Александр Галлямов — молодцы, они катались как чемпионы. Очень понравился их прокат — они всё сделали чётко и взяли золото с первого раза» — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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