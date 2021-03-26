Елизавета Туктамышева не стала катать произвольную программу на тренировке ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева покинула тренировку, не исполнив прокат произвольной программы на чемпионате мира в Стокгольме.

Подопечная Алексея Мишина готовилась к тренировочному прокату, однако как только зазвучало музыкальное сопровождение её произвольной программы, фигуристка просто поехала к бортику и покинула лёд. Однако её тренер остался смотреть у борта за другими участницами.

Чемпионка мира 2015 года Туктамышева занимает третье место после короткой программы (78,86 балла), лидирует трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова (81 балл), а вторую строчку таблицы занимает японка Рика Кихира с результатом в 79,08 балла.

С произвольной программой женщины выступят в пятницу 26 марта.

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