Загорски и Гурейро с личным рекордом стали лидерами в ритм-танце после прокатов 4 групп

Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро завершили выступление в ритм-танце на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция). За технику спортсмены получили 42,33 балла, за компоненты — 33,25 балла, суммарный результат составил 75,58 балла. Такой результат позволил им захватить лидерство в ритм-танце.

Загорски и Гурейро побили личный рекорд в ритм-танце, который до этого составлял 75,49 балла.

Другие представители России, Александра Степанова и Иван Букин, оказались в шестой разминке. Александра и Иван получили 27-й стартовый номер и выйдут на лёд приблизительно в 17:09. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят в заключительной, седьмой разминке. Виктории и Никите достался 31-й стартовый номер. На льду они появятся ориентировочно в 17:42.

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