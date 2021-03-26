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«Тренер – не твоя собственность». Ковтун отреагировал на слова Бойковой в адрес Москвиной

«Тренер – не твоя собственность». Ковтун отреагировал на слова Бойковой в адрес Москвиной
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Двукратный серебряный призёр чемпионата Европы Максим Ковтун прокомментировал реакцию Александры Бойковой на итоговое распределение мест в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира в Стокгольме. После выставления оценок Бойкова обратилась к своему тренеру Тамаре Москвиной с обидой в голосе: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира». Александра имела в виду пару Анастасия МишинаАлександр Галлямов.

«Возможно, первое место в короткой программе поддавливало Бойкову и Козловского, они раньше времени начали думать о победе. Что касается фразы Бойковой в адрес тренера, то ей просто обидно. Наверное, ребята столкнулись с какими-то трудностями, в этот момент их обошли. Но тренер — не твоя собственность, у него своя жизнь и своя карьера. Никто не будет придерживать сильных новичков. Можем вспомнить Медведеву и Загитову. Пускай они вылезали в самый последний момент, но можно так же бороться и выигрывать вместо того, чтобы сейчас сочинять какую-то плохую историю. Вопрос смены тренера нужно решать внутри команды, с партнёром. Но не думаю, что нужно уходить от такого тренера, как Москвина. Ничего же не изменилось, просто появился ещё один сильный конкурент в группе. Это можно использовать себе во благо. Они хорошие спарринг-партнёры, две лучшие пары мира.

Что касается Мишиной и Галлямова, то ребята — молодцы! Они — дебютанты, которые сразу стали чемпионами мира. У этой пары гигантский запас того, что можно улучшить: и харизма, и катание, и костюмы», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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