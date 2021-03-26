Авербух оценил выступление Загорски и Гурейро в ритм-танце на чемпионате мира

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал выступление Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро в ритм-танце на чемпионате мира в Стокгольме.

За технику спортсмены получили 42,33 балла, за компоненты — 33,25 балла, суммарный результат составил 75,58 балла. Такой результат позволил им захватить лидерство в ритм-танце. Загорски и Гурейро побили личный рекорд в ритм-танце, который до этого составлял 75,49 балла.

«Здорово. Очень хороший прокат. Эта пара хорошо прогрессирует в нынешнем сезоне. Поднялся уровень программ в целом. Мне понравилось выступление, оно очень плавное, без резких движений. Все оценки, слава богу, хорошие, хотя во время проката дорожки шагов отправляли на пересмотр. Видно, что нервничали, но справились.

Твизлы, скорость — на шикарном уровне. Может, было чувство, что ребята придерживают себя, но это чемпионат мира, ошибка будет дорого стоить», — сказал Авербух в эфире Первого канала.

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