Загорски и Гурейро поделились эмоциями после своего ритм-танца на ЧМ

Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро прокомментировали своё выступление в ритм-танце на чемпионате мира в Стокгольме.

«Сегодня мы вышли с большой энергией. Мы хотели хорошо провести последнее соревнование сезона. Я, возможно, допустила несколько ошибок, которые могла бы и не делать, но в целом мы вышли сильными, и я надеюсь, что мы развлекли всех. Думаю, было заметно, что я немного пошатнулась в дорожке шагов. Это было самым заметным недочётом. Остальное — между нами. Чувствовали, что есть вещи, которые мы могли бы сделать немного лучше. С точки зрения очков и рейтинга, конечно, здесь наши баллы не совсем такие, как в России, но мы ведь находимся на мировой арене. Мы оказались в одной из стартовых разминок, что также могло повлиять на баллы, но в целом мы довольны нашим уровнем и катанием», — сказала Загорски после проката.

«Ключевое слово — партнёрство, поэтому я думаю, что важно иметь хорошие рабочие отношения, хорошие человеческие отношения. Важно иметь возможность общаться друг с другом не только во время тренировок. Благодаря этим отношениям появляется возможность лучше общаться на льду. Если у людей натянутые отношения, вы можете это почувствовать, когда они катаются», — поделился мнением о важности взаимоотношений между партнёрами Гурейро.

Суммарный результат за ритм-танец составил 75,58 балла.За технику спортсмены получили 42,33 балла, за компоненты — 33,25 балла. Загорски и Гурейро побили личный рекорд в ритм-танце, который до этого составлял 75,49 балла.