Алёна Леонова: хочется, чтобы все три наши девчонки стояли на пьедестале

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова поделилась ожиданиями от выступления российских фигуристок в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).
На утренней тренировке лидирующая Анна Щербакова четырежды упала в прокате произвольной программы.
«Очень хочется, чтобы все три наши девчонки стояли на пьедестале. Но, конечно, всё будет зависеть от того, как будут кататься конкуренты. Верю, что Щербакова, Туктамышева и Трусова порадуют нас по итогам произвольной программы.
Чем заниматься на тренировке — дело каждого спортсмена. Если кто-то упал или что-то не сделал — это совершенно не показатель. Бывает такое, что на шестиминутке ничего не получается, но спортсмен собирается и показывает всё на старте», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 26 марта 2021
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