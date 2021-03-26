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Алёна Леонова: хочется, чтобы все три наши девчонки стояли на пьедестале

Алёна Леонова: хочется, чтобы все три наши девчонки стояли на пьедестале
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова поделилась ожиданиями от выступления российских фигуристок в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

На утренней тренировке лидирующая Анна Щербакова четырежды упала в прокате произвольной программы.

«Очень хочется, чтобы все три наши девчонки стояли на пьедестале. Но, конечно, всё будет зависеть от того, как будут кататься конкуренты. Верю, что Щербакова, Туктамышева и Трусова порадуют нас по итогам произвольной программы.

Чем заниматься на тренировке — дело каждого спортсмена. Если кто-то упал или что-то не сделал — это совершенно не показатель. Бывает такое, что на шестиминутке ничего не получается, но спортсмен собирается и показывает всё на старте», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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