Синицина и Кацалапов безупречно исполнили ритмический танец и вышли в лидеры

Чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завершили выступление в ритмическом танце на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Программа поставлена под мелодии из мюзикла «Поющие под дождем».

Синицина и Кацалапов чисто исполнили свой танец и получили от судей 88,15 балла.

Личный рекорд подопечных Александра Жулина составляет 88,73 балла. Эту оценку они получили на победном для них чемпионате Европы – 2020. Мировой рекорд в ритмическом танце (90,03) принадлежит французскому дуэту Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон и был установлен на этапе Гран-при-2019 в Японии.

После исполнения ритмического танца Синицина и Кацалапов занимают промежуточное первое место. Свою программу осталось показать только одному дуэту – американцам Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью.