Авербух — о выступлении Синициной и Кацалапова: просто блестяще, по-чемпионски

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух отреагировал на выступление россиян Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритмическом танце на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).
Российская пара чисто исполнила свой танец и получила от судей 88,15 балла.
«Браво, ребята! Эталонное исполнение танца. Здесь было всё: была история, было ощущение, что они гуляют под дождём счастья. Виктория и Никита фантастически исполнили свой танец. Браво Жулину. Здорово поработали. Просто блестяще они исполнили этот танец, по-чемпионски. Уже без этого «а мы сейчас выиграем!». Они просто пришли и выиграли. Мне очень понравилось их выступление. Конечно, основной бой впереди, произвольная программа всё расставит по местам. Но сегодня я получил огромное удовольствие от того, как они выступили», — сказал Авербух в эфире «Первого канала».
- 26 марта 2021
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