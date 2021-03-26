Жулин — о ритм-танце Синициной и Кацалапова: откатали даже лучше, чем на тренировке

Призёр олимпийских игр и тренер Александр Жулин прокомментировал выступление своих подопечных Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритмическом танце на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Синицина и Кацалапов безупречно исполнили танец, поставленный под мелодии из мюзикла «Поющие под дождем», и вышли в лидеры.

«Это лишь промежуточная победа. Очень доволен сегодняшним прокатом. Откатали даже лучше, чем на тренировке.

Всё было раскрепощённо, с настроением, эмоцией — как и должно быть. Надеюсь, всё то же самое сохраним и в произвольной программе. Готовы хорошо», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Синицина и Кацалапов за свой прокат получили от судей 88,15 балла. Личный рекорд подопечных Жулина составляет 88,73 балла.