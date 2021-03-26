Александра Трусова: прыгать меньше пяти четверных не собиралась

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала выступление на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).
16-летняя Трусова провалила короткую программу на первом в её карьере чемпионате мира среди взрослых. Александра сорвала каскад и заняла только 12-е место. В произвольной программе Трусова попыталась исполнить пять четверных прыжков. Чисто сделала флип и лутц в каскаде с тройным сальховом, с четверных сальхова и лутца Трусова упала, а затем после неудачного приземления с четверного тулупа через ойлер добавила тройной сальхов.
«Конечно, не довольна своим сегодняшним выступлением, хотела, чтобы все было чисто. В будущем я сделаю всё возможное, чтобы показать чистое катание.
Если случилось неудачное выступление, нужно сразу забыть об этом и просто двигаться дальше. Все помогали мне после короткой программы. Мне очень часто звонили родители, они показывали мне собак и кошку по телефону, Дмитрий Сергеевич (Михайлов) также звонил мне прямо перед разминкой, Евгений Викторович (Плющенко) помогал мне на месте. Все они помогли мне сконцентрироваться.
Что касается пяти четверных, ехала сюда с таким набором. Ни на один прыгать меньше не собирались ни при каком раскладе.
Программами наслаждаюсь одинаково. Единственное, больше люблю, когда есть сложные прыжки, поэтому произвольная нравится больше», — сказала Трусова после проката.
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