Ягудин: Туктамышева заставила нас поволноваться, я уеду отсюда с инфарктом!

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал прокат произвольной программы Елизаветы Туктамышевой, которая гарантировала себе медаль чемпионата мира.

«Я с инфарктом уеду с этого чемпионата мира! Заставила нас Императрица поволноваться. Тройной аксель — двойной тулуп в самом начале получился с небольшим поворотиком. Потом всё-таки собралась. Мы с тревогой сжимали кулаки. Но абсолютно идеальный тройной аксель, как и в короткой программе.

Да, была грубейшая ошибка на тройном флипе. В какой-то момент показалось, что чуть-чуть теряет темп, энергетику. Особенно это случилось на дорожке шагов в середине произвольной программы. Но молодец!

Лиза, спасибо тебе огромное. Спасибо профессору Алексею Мишину, его супруге Татьяне Мишиной и, конечно, Татьяне Прокофьевой. Такая загадочная Елизавета Туктамышева. Но она хороша, она действительно наша. Звезда российского спорта, российского фигурного катания", — сказал Ягудин в эфире Первого канала.