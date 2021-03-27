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Впервые в истории женского фигурного катания все три медали ЧМ завоевали россиянки

Впервые в истории женского фигурного катания все три медали ЧМ завоевали россиянки
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме (Швеция), в соревнованиях у женщин все три медали завоевали россиянки. Впервые в истории этого вида программы представительницы России заняли весь пьедестал почёта.

Победу одержала Анна Щербакова. Серебряным призёром стала Елизавета Туктамышева, бронзовым — Александра Трусова, провалившая короткую программу, но выигравшая произвольную.

Трусова поднялась с 12-го места после короткой программы на третье. В произвольной программе Александра попыталась исполнить пять четверных прыжков — два из них удачно, один с ошибкой, два — с падением.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция
Женщины

1. Анна Щербакова (Россия) – 233,17
2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 220,46
3. Александра Трусова (Россия) – 217,20.

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