Анну Щербакову после проката по ошибке назвали фигуристкой из России
Анну Щербакову по ошибке назвали фигуристкой из России перед флеш-интервью после её проката произвольной программы на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме (Швеция). Ведущая тут же поправила себя.
Щербакова стала победительницей турнира. Серебряным призёром стала Елизавета Туктамышева, бронзовым — Александра Трусова, которая провалила короткую программу, но выиграла произвольную. Российские фигуристки впервые в истории завоевали все три медали чемпионата мира.
Напомним, что из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) россиянки выступают на ЧМ под нейтральным флагом. Они официально представляют не Россию, а команду Федерации фигурного катания на коньках России.
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