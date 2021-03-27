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Анну Щербакову после проката по ошибке назвали фигуристкой из России

Анну Щербакову после проката по ошибке назвали фигуристкой из России
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0

Анну Щербакову по ошибке назвали фигуристкой из России перед флеш-интервью после её проката произвольной программы на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме (Швеция). Ведущая тут же поправила себя.

Щербакова стала победительницей турнира. Серебряным призёром стала Елизавета Туктамышева, бронзовым — Александра Трусова, которая провалила короткую программу, но выиграла произвольную. Российские фигуристки впервые в истории завоевали все три медали чемпионата мира.

Напомним, что из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) россиянки выступают на ЧМ под нейтральным флагом. Они официально представляют не Россию, а команду Федерации фигурного катания на коньках России.

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