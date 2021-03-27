«На это все и рассчитывали». Илья Авербух — о российском пьедестале у фигуристок

Призёр Олимпийских игр хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал результаты чемпионата мира в женском одиночном катании.
Чемпионкой стала Анна Щербакова, серебряным призёром – Елизавета Туктамышева, бронзовым – Александра Трусова.
«Все счастливы. Выдающийся результат для наших девушек. Объективно, на это все и рассчитывали. Нужно было это доказать на деле. Через тернии каждая пришла к своей медали. Браво Саше Трусовой, которая откатала такую сложную произвольную программу. Только грубая ошибка в короткой программе не позволила ей бороться за золото.
Лиза Туктамышева — огромная молодец, просто браво. Через шесть лет после чемпионата мира взять медаль — дорогого стоит. Её слёзы об этом говорят. Тут заслуга всех: и Лизы, и Алексея Мишина, и всех остальных.
Щербакова тоже просто молодчина. Не всё получилось в произвольной, но показала себя настоящим бойцом, докатала до конца. По ходу сезона она показывала отличные программы. Как итог — стала чемпионкой мира», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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