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«На это все и рассчитывали». Илья Авербух — о российском пьедестале у фигуристок

«На это все и рассчитывали». Илья Авербух — о российском пьедестале у фигуристок
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Призёр Олимпийских игр хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал результаты чемпионата мира в женском одиночном катании.

Чемпионкой стала Анна Щербакова, серебряным призёром – Елизавета Туктамышева, бронзовым – Александра Трусова.

«Все счастливы. Выдающийся результат для наших девушек. Объективно, на это все и рассчитывали. Нужно было это доказать на деле. Через тернии каждая пришла к своей медали. Браво Саше Трусовой, которая откатала такую сложную произвольную программу. Только грубая ошибка в короткой программе не позволила ей бороться за золото.

Лиза Туктамышева — огромная молодец, просто браво. Через шесть лет после чемпионата мира взять медаль — дорогого стоит. Её слёзы об этом говорят. Тут заслуга всех: и Лизы, и Алексея Мишина, и всех остальных.

Щербакова тоже просто молодчина. Не всё получилось в произвольной, но показала себя настоящим бойцом, докатала до конца. По ходу сезона она показывала отличные программы. Как итог — стала чемпионкой мира», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Российские фигуристки никогда не добивались такого результата. Есть исторический рекорд!
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