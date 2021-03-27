Леонова: когда Кихира допустила ошибки, поняла – первые три места будут за русскими

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова отреагировала на успешное выступление россиянок на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).
Российские фигуристки впервые в истории завоевали все три медали чемпионата мира. Победу одержала Анна Щербакова. Серебряным призёром стала Елизавета Туктамышева, бронзовым — Александра Трусова.
«Эмоции просто переполняют! Ещё перед началом турнира в душе теплилась надежда, что все три места будут нашими. Но конкуренция была большая, у Саши были ошибки в короткой программе, и надежда немного угасла.
Но сегодня, в процессе, когда Кихира допустила ошибки, стало понятно – первые три места будут за русскими спортсменками. Это очень приятно и радостно, так и должно быть!», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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