Слуцкая: третье место Трусовой – чудо. Спасибо соперницам – попадали просто все

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая прокомментировала результаты чемпионата мира в женском одиночном катании.

Чемпионкой стала Анна Щербакова, серебряным призёром – Елизавета Туктамышева, бронзовым – Александра Трусова.

«Российский пьедестал — это просто фантастика. Перед чемпионатом мира все говорили, что весь пьедестал наш. Но потом уже никто не рассчитывал и не верил, что Трусова сможет зацепиться за тройку. В итоге Саша собралась и хорошо выступила, как и все наши девочки. В этом отношении это удивительный ЧМ — мы боролись и ошибались, но дошли до конца.

Третье место Трусовой — фантастика и чудо. Спасибо соперницам — попадали просто все. Ни один фаворит не откатался чисто. Это уникально, такого не бывало. Если бы Кихира и другие фигуристки устояли, то было бы сложнее. Но они все попадали.

Что касается Ани Щербаковой, то она подошла к турниру в прекрасной форме. Мы знали, что это за фигуристка, но вряд ли кто-то рассчитывал на золото. Однако она вышла и подтвердила, что является лучшей в мире», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.