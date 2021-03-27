Леонова: Трусовой можно было бы заявить поменьше четверных, но откатать чище

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова проанализировала выступление россиянки Александры Трусовой на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).

Трусова поднялась с 12-го места после короткой программы на третье. В произвольной программе Александра попыталась исполнить пять четверных прыжков — два из них удачно, один с ошибкой, два — с падением.

«Третье место Трусовой и первое по произвольной – что-то невероятное. Но тут тоже, наверное, палка о двух концах: они заявили пять четверных, а можно было два. Трусовой можно было бы заявить поменьше четверных, но откатать чище. Но не знаю, как было бы, если бы заявили поменьше (смеётся), может, заявить пять – правильный ход. Из них два самых сложных четверных она сделала, но немножко не хватило сил на сальхов и тулуп. Но в целом она боец, тут сказать нечего. Как и все наши!», — сказала Леонова в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.