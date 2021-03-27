Анна Щербакова: боролась за каждый элемент, чтобы не потерять баллы

Российская фигуристка Анна Щербакова, завоевавшая в Стокгольме золотую медаль чемпионата мира, прокомментировала прокат произвольной программы.
Щербакова прыгнула только один четверной (флип) и упала с него. Сохранить лидерство Анне помог большой запас после короткой программы и неудачное выступление всех иностранных фигуристок.
«Я недовольна своим выступлением, но счастлива, что выиграла золото. Это была моя цель. Была борьба. Всё шло очень сложно, и я боролась за каждый элемент, чтобы не потерять баллы.
Что касается празднования дня рождения, то я ещё не думала об этом, думала только о турнире. Может быть, что-то сделаем с нашими тренерами. Хотела бы поблагодарить их. Ещё хотела бы поблагодарить родителей, которых сегодня здесь не было. Они всё равно поддерживали меня», — сказала Щербакова после проката.
В воскресенье, 28 марта, Щербаковой исполнится 17 лет.
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