Анна Щербакова: боролась за каждый элемент, чтобы не потерять баллы

Российская фигуристка Анна Щербакова, завоевавшая в Стокгольме золотую медаль чемпионата мира, прокомментировала прокат произвольной программы.

Щербакова прыгнула только один четверной (флип) и упала с него. Сохранить лидерство Анне помог большой запас после короткой программы и неудачное выступление всех иностранных фигуристок.

«Я недовольна своим выступлением, но счастлива, что выиграла золото. Это была моя цель. Была борьба. Всё шло очень сложно, и я боролась за каждый элемент, чтобы не потерять баллы.

Что касается празднования дня рождения, то я ещё не думала об этом, думала только о турнире. Может быть, что-то сделаем с нашими тренерами. Хотела бы поблагодарить их. Ещё хотела бы поблагодарить родителей, которых сегодня здесь не было. Они всё равно поддерживали меня», — сказала Щербакова после проката.

В воскресенье, 28 марта, Щербаковой исполнится 17 лет.