Наталья Бестемьянова: три наши фигуристки на пьедестале — это огромное счастье!

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась эмоциями после исторического выступления российских фигуристок на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).

Чемпионкой соревнований стала Анна Щербакова, серебряным призёром – Елизавета Туктамышева, бронзовым – Александра Трусова. Российские фигуристки впервые в истории завоевали все три медали чемпионата мира.

«Трое наших фигуристок на пьедестале — это огромное счастье! Мы, конечно, неоднократно высказывали надежду на самый лучший исход… Но соревнования складывались так, что никто не понимал, на каких местах мы в итоге окажемся. Наши девочки нас порадовали, они огромные молодцы!», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.