Щербакова смеялась на пьедестале, Трусова с боем добилась медали. Фото победы России на ЧМ

26 марта в Стокгольме (Швеция) на чемпионате мира по фигурному катанию разыграны медали в соревнованиях женщин.
Победу одержала Анна Щербакова. Серебряным призёром стала Елизавета Туктамышева, бронзовым — Александра Трусова, которая провалила короткую программу, но выиграла произвольную.
Трусова поднялась с 12-го места после короткой программы на третье. В произвольной программе Александра попыталась исполнить пять четверных прыжков — два из них удачно, один — с ошибкой, два — с падением.
Туктамышева не попадала в сборную с 2015 года, когда выиграла чемпионат мира.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция
Женщины
1. Анна Щербакова (Россия) – 233,17
2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 220,46
3. Александра Трусова (Россия) – 217,20.
Лучшие кадры с чемпионата мира по фигурному катанию — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов из Стокгольма.
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