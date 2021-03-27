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Глейхенгауз поздравил Щербакову с победой на чемпионате мира в Стокгольме

Глейхенгауз поздравил Щербакову с победой на чемпионате мира в Стокгольме
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поздравил российскую фигуристку Анну Щербакову с победой на чемпионате мира в Стокгольме.

«Золото чемпионата мира у Анны Щербаковой и нашей команды Этери Тутберидзе. Сил и эмоций почти не осталось, мы счастливы! Мы прошли через много испытаний вместе ради этой победы! Спасибо всем кто мысленно был с нами и верил в нашу победу! Вы придаёте нам сил и уверенности! Впереди Олимпийский сезон и очень много работы!» — написал Глейхенгауз в своём «Инстаграме».

На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме (Швеция), в соревнованиях у женщин все три медали завоевали россиянки. Впервые в истории этого вида программы представительницы России занимают весь пьедестал почёта.

Победу одержала Анна Щербакова. Серебряным призёром стала Елизавета Туктамышева, бронзовым — Александра Трусова, провалившая короткую программу, но выигравшая произвольную.

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