«Хочется, чтобы твоя королева стала первой». Уткин рассказал, за кого болел на ЧМ-2021

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал результаты чемпионата мира по фигурному катанию среди женщин, который прошёл в Стокгольме.
«Так давно не смотрел фигурку по-серьёзному, не урывками — вот с этим счетчиком баллов в левом верхнем углу. Это же очень коварная вещь! Выступила «твоя» — а я, конечно, болел за Туктамышеву, но у кого как — и как тебе дальше быть?
Ведь хочется, чтобы твоя королева стала первой. И вот она уже первая; теперь надо, чтобы осталась… Страшное дело.
Выходит, надо что? Чтоб следующие упали? По идее, да. Но вот как? Я не смог. Искушение было. Честно. Я даже думаю, что понял — вся нынешняя истерика вокруг фигурки именно от этого. Болеть против.
Провокационная вещь этот счетчик. Но в этом дьявол. Слава чемпионке. Щербакова, Туктамышева, Трусова — весь пьедестал наш. Три такие разные истории (в прошлый раз на самом деле такой пьедестал наводил на мысли — какие три похожие, да что там — одна история!), и, знаете, так кайфово. И я счастлив, что это искушение прошёл. Буду и дальше болеть за Лизу. За. Но не против других. Если получится, конечно», — написал Уткин в своём «Телеграм-канале».
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