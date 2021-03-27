«Сил и эмоций почти не осталось». Глейхенгауз — о победе Щербаковой на ЧМ в Стокгольме

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился эмоциями после победы Анны Щербаковой на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).



Воспитанница Этери Тутберидзе уверенно выиграла короткую программу, а в произвольной немного уступила Александре Трусовой, но этого хватило для победы по сумме баллов.



«Золото чемпионата мира у Анны Щербаковой и нашей команды! Сил и эмоций почти не осталось, мы счастливы! Мы прошли через много испытаний вместе ради этой победы! Спасибо всем, кто мысленно был с нами и верил в нашу победу! Вы придаёте нам сил и уверенности! Впереди олимпийский сезон и очень много работы!» — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Глейхенгауза в "Инстаграме".