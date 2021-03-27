«Боги! Лучшие тренеры мира». Алексей Ягудин — о Тутберидзе и Глейхенгаузе

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поздравил российскую фигуристку Анну Щербакову и её тренерский штаб — Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза — с победой на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

В своём «инстаграме» Ягудин поделился их совместным снимком.

«Лучшая в мире!!! Боги! Лучшие тренеры мира», — написал Ягудин, отметив профили Щербаковой, Тутберидзе и Глейхенгауза.

На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме (Швеция), в соревнованиях у женщин все три медали завоевали россиянки. Впервые в истории этого вида программы представительницы России заняли весь пьедестал почёта.

Победу одержала Анна Щербакова. Серебряным призёром стала Елизавета Туктамышева, бронзовым — Александра Трусова, провалившая короткую программу, но выигравшая произвольную.