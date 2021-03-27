«Боги! Лучшие тренеры мира». Алексей Ягудин — о Тутберидзе и Глейхенгаузе

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поздравил российскую фигуристку Анну Щербакову и её тренерский штаб — Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза — с победой на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).
В своём «инстаграме» Ягудин поделился их совместным снимком.
«Лучшая в мире!!! Боги! Лучшие тренеры мира», — написал Ягудин, отметив профили Щербаковой, Тутберидзе и Глейхенгауза.
На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме (Швеция), в соревнованиях у женщин все три медали завоевали россиянки. Впервые в истории этого вида программы представительницы России заняли весь пьедестал почёта.
Победу одержала Анна Щербакова. Серебряным призёром стала Елизавета Туктамышева, бронзовым — Александра Трусова, провалившая короткую программу, но выигравшая произвольную.
- 27 марта 2021
-
11:32
-
11:23
-
11:15
-
11:10
-
11:02
-
10:57
-
10:52
-
10:41
-
10:28
-
10:18
-
10:17
-
10:06
-
10:00
-
09:49
-
09:40
-
09:15
-
09:00
-
04:04
-
02:51
-
01:55
-
01:43
-
01:31
-
01:19
-
01:12
-
01:01
-
00:55
-
00:52
-
00:45
-
00:41
-
00:34
-
00:32
-
00:26
-
00:21
-
00:18
-
00:15