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«Боги! Лучшие тренеры мира». Алексей Ягудин — о Тутберидзе и Глейхенгаузе

«Боги! Лучшие тренеры мира». Алексей Ягудин — о Тутберидзе и Глейхенгаузе
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поздравил российскую фигуристку Анну Щербакову и её тренерский штаб — Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза — с победой на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

В своём «инстаграме» Ягудин поделился их совместным снимком.

«Лучшая в мире!!! Боги! Лучшие тренеры мира», — написал Ягудин, отметив профили Щербаковой, Тутберидзе и Глейхенгауза.

На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме (Швеция), в соревнованиях у женщин все три медали завоевали россиянки. Впервые в истории этого вида программы представительницы России заняли весь пьедестал почёта.

Победу одержала Анна Щербакова. Серебряным призёром стала Елизавета Туктамышева, бронзовым — Александра Трусова, провалившая короткую программу, но выигравшая произвольную.

Щербакова смеялась на пьедестале, Трусова с боем добилась медали. Фото победы России на ЧМ
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