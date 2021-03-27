«Счастлива и горда, что видела это». Тарасова — о российском пьедестале у фигуристок на ЧМ
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась эмоциями после исторического выступления российских фигуристок на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).
Чемпионкой соревнований стала Анна Щербакова, серебряным призёром — Елизавета Туктамышева, бронзовым — Александра Трусова.
«Я счастлива и горда, что видела это, что все мы живём в одно время с такими спортсменками! Поздравляю, Анна! Поздравляю, Елизавета! Поздравляю, Александра! Мы счастливы, спасибо вам и всем, кто привёл вас к этой победе! Ура! Второй день такое счастье», — написала Тарасова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Тарасовой в «Инстаграме».
Российские фигуристки впервые в истории завоевали все три медали чемпионата мира.
Туктамышева — о втором месте на чемпионате мира: до сих пор не могу в это поверить
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