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Ирина Роднина: наши хрупкие красавицы восхищают мастерством и смелостью

Ирина Роднина: наши хрупкие красавицы восхищают мастерством и смелостью
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала результаты чемпионата мира в женском одиночном катании. Чемпионкой стала Анна Щербакова, серебряным призёром — Елизавета Туктамышева, бронзовым — Александра Трусова. Российские фигуристки впервые в истории завоевали все три медали чемпионата мира.

«Впервые в истории весь пьедестал у России! Наши хрупкие красавицы восхищают мужеством, мастерством, смелостью и целеустремлённостью!

Спасибо, Аня, Лиза и Саша», — написала Роднина на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, сегодня, 27 марта, с произвольными программами выступят мужчины. Начало — в 13:00 мск. По итогам короткой программы россияне Михаил Коляда и Евгений Семененко занимают четвёртое и десятое места соответственно.

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