В федерации отреагировали на триумф российских фигуристок на чемпионате мира
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) Александр Коган прокомментировал результаты чемпионата мира в женском одиночном катании. Золото завоевала Анна Щербакова, серебряным призёром стала Елизавета Туктамышева, бронзовая награда досталась Александре Трусовой. Российские фигуристки впервые в истории завоевали все три медали чемпионата мира.
«Потрясающий результат в женском одиночном катании! Российский подиум. Только радостные эмоции и поздравления нашим чемпионкам и их тренерам. Ожидал ли? Очень сложно говорить, потому что все соперницы были очень сильными: все боролись, готовились. Этот результат получился в борьбе», — сказал Коган в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
«Спасибо за подарок всей стране!» Драчёв отреагировал на триумф российских фигуристок
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