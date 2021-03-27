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В федерации отреагировали на триумф российских фигуристок на чемпионате мира

В федерации отреагировали на триумф российских фигуристок на чемпионате мира
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) Александр Коган прокомментировал результаты чемпионата мира в женском одиночном катании. Золото завоевала Анна Щербакова, серебряным призёром стала Елизавета Туктамышева, бронзовая награда досталась Александре Трусовой. Российские фигуристки впервые в истории завоевали все три медали чемпионата мира.

«Потрясающий результат в женском одиночном катании! Российский подиум. Только радостные эмоции и поздравления нашим чемпионкам и их тренерам. Ожидал ли? Очень сложно говорить, потому что все соперницы были очень сильными: все боролись, готовились. Этот результат получился в борьбе», — сказал Коган в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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