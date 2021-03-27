Роднина: ни у одной спортсменки нет такого набора прыжков, как у Трусовой

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала выступление россиянки Александры Трусовой на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).
Трусова поднялась с 12-го места после короткой программы на третье. В произвольной программе Александра попыталась исполнить пять четверных прыжков — два из них удачно, один с ошибкой, два — с падением.
«Это грандиозный успех! Победа абсолютно всех наших: спортсменок, тренеров, Федерации, страны!
Всегда говорила: всё решает сложность и чистота исполнения элементов. Вчерашний прокат — лишнее тому подтверждение. В общем-то, мало кто сомневался в Ане Щербаковой, потому что она весь сезон, хоть он и очень сложный, проходит очень убедительно. Видно, что ей нелегко, она иногда соревновалась и после болезней… Но ей хватало силы, мужества и мастерства.
Мне понравилась уверенность и как всё мужественно несёт Лиза Туктамышева. Она ведь соревнуется с совсем молодыми девчонками, поэтому такая долгая и верная служба и любовь к фигурному катанию вызывает исключительно положительную эмоцию.
Ну и, конечно же, удивила Саша Трусова. Из такой глубины подняться на пьедестал… Ни у одной спортсменки нет такого набора прыжков. Несмотря на ошибки, она всё равно продолжала идти вперёд — это вызывает огромное уважение! Путь Трусовой на пьедестал был одним из самых тяжёлых.
Пять четверных прыжков — это не авантюра. Поймите, заявляем то, чем владеем. Это же не блеф, как в покере. Она все эти элементы показывает на тренировке, на разминке. Другой вопрос, что в таком юном возрасте даже мужчины, обросшие мышцами и опытом, на такое не идут. Трусова в юном возрасте, учитывая её сложную ситуацию после короткой программы, не побоялась. Это не авантюра — это риск, который дал свой результат», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 27 марта 2021
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