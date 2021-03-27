Канадский эксперт: Синицина и Кацалапов напали на серию твизлов, как бандиты

Канадский эксперт, бывший фигурист Эшер Хилл рассказал, что, по его мнению, делает российскую пару Виктория Синицина и Никита Кацалапов основными претендентами на высшую ступень пьедестала на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

«У Синициной и Кацалапова были серьёзные проблемы перед чемпионатом мира они были вынуждены пропускать соревнования в России. Виктория залечивала колено, а ещё она заразилась коронавирусом и долго восстанавливалась. И я рад видеть их здесь здоровыми и невредимыми. Мне в этой паре нравится то, как мощно они атакуют. Они буквально напали на эту серию твизлов, как бандиты, — бум, оружием по ним.

Чистый и красивый прокат. Я не получил такого заряда веселья, как от двух американских пар. Это более милое выступление, «Поющие под дождём». Они смотрятся идеально, они прекрасно подходят друг другу. Это однозначно претенденты на победу. Они единственные, кто давал достойный отпор Пападакис и Сизерону. Только Виктория и Никита обыгрывали французов в последние годы — на чемпионате Европы — 2020», — сказал Хилл в эфире CBC.