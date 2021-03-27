В Кремле отреагировали на триумф российских фигуристок на чемпионате мира

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал результаты чемпионата мира в женском одиночном катании.

Чемпионкой стала Анна Щербакова, серебряным призёром — Елизавета Туктамышева, бронзовым — Александра Трусова.

«Они молодцы. Каждая из них уникальна и все они — лучшие в мире!» — сказал Песков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Грантом Гетадаряном.



Российские фигуристки впервые в истории завоевали все три медали чемпионата мира.



Напомним, уже сегодня, 27 марта, с произвольными программами выступят мужчины. Начало прокатов — в 13:00 мск. По итогам короткой программы россияне Михаил Коляда и Евгений Семененко занимают четвёртое и десятое места соответственно.