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В Госдуме отреагировали на идею присвоить Тутберидзе звание героя России

В Госдуме отреагировали на идею присвоить Тутберидзе звание героя России
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал идею удостоить Этери Тутберидзе звания Героя России. Напомним, вчера, 26 марта, подопечная Тутберидзе Анна Щербакова одержала победу на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).

«Предложение дать Тутберидзе Героя России? У нас в стране очень любят: выиграл — дать Героя России, проиграл — расстрелять. Так нельзя. Героя России дают людям, которые ценой собственной жизни защищают наше государство. Я понимаю, хочется попасть на страницы СМИ: чем громче заявление, тем больше его подхватят.

Возможно, отметить каким-то образом, есть другие награды, но не Герой России. Мы должны прекратить заниматься подобными глупостями. Песню «Катюша», под которую люди умирали, защищая родину, мы предлагаем выставить в качестве гимна спортсменов. Несерьёзно, честно», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Роднина поделилась мнением об идее дать Этери Тутберидзе звание Героя России
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