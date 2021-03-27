Пападакис: Синицина и Кацалапов превратились в серьёзных соперников

Четырёхкратная чемпионка мира в танцах на льду французская фигуристка Габриэла Пападакис проанализировала прогресс российской пары Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые захватили лидерство на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) после первого вида программы – ритмического танца.

«Нынешнее противостояние с Синициной и Кацалаповым сильно отличается от того, которое было у нас с Вирту и Мойром. Мы были очень близки с канадцами в рейтинге в течение двух полных лет, и никто тогда не мог сказать, какая пара победит. Всё-таки Виктория и Никита сейчас не на таком ходу. Они могут набрать ход к следующему сезону, и у них был этот ход на чемпионате Европы. Но, повторюсь, Тесса и Скотт два года подряд без спадов были на этом уровне. А ещё мы тренировались с Тессой и Скоттом, а с Викторией и Никитой совместных тренировок нет. У нас с российской парой нет такого постоянного соперничества, какое было с Тессой и Скоттом. Но будет очень интересно посмотреть, что получится в следующем году.

Виктория с Никитой всё прибавляют и прибавляют, и мы видим это здесь — они заняли первое место в ритм-танце. Они фавориты на чемпионате мира. Да, эта пара превратилась в серьёзных соперников, и в следующем сезоне борьба с ними может быть ещё более тяжёлой. Посмотрим, что будет. Если сравнивать нашу пару с Тессой и Скоттом, у нас были совсем разные сильные и слабые стороны. С Викторией и Никитой другая ситуация. Считаю, что россияне намного более похожи на нас по своим качествам», — сказала француженка в интервью CBC.